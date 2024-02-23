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Бизнес и законодательство 23.02.2024 11:04

Азербайджан ежегодно без таможенной пошлины сможет поставлять в Турцию 1,5 млн литров вина и спиртных напитков

Азербайджан сможет ежегодно экспортировать в Турцию вина и ферментированные алкогольные напитки по нулевой импортной таможенной пошлине.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на турецкие СМИ, такая льгота для азербайджанских экспортеров предусмотрена Протоколом к соглашению о преференциальной торговле, подписанным между двумя странами в апреле 2023 года.

«Данный протокол был одобрен 21 февраля 2024 года на Генеральной Ассамблее Великого национального собрания Турции. Таким образом, ежегодно из Азербайджана в Турцию без таможенной пошлины будут поставляться 1,5 млн литров вина и ферментированных спиртных напитков», - сообщают издания.

В целом, в рамках данного соглашения, которое будет действовать в течение 10 лет, без таможенной пошлины в Турцию может поставляться из Азербайджана вино, шелковицу, айву, продукцию черной металлургии и упаковочные материалы.

«В свою очередь, из Турции в Азербайджан в рамках соглашения без пошлины поставляются: медная проволока, стиральные машины, мониторы, видеорегистраторы, детали автомобилей и алюминий», - говорится в публикации.

Как сообщалось, Азербайджан и Турция с 1 марта 2021 года применяют соглашение о преференциальной торговле.

Протокол о внесении изменений в соглашение о преференциальной торговле с Турцией был подписан 29 апреля 2023 года в Самсуне (Турция). Данным документом Баку и Анкара расширили число товаров, на которые распространяется межправительственное соглашение о преференциальной торговле, подписанное 25 февраля 2020 года в Баку.

Н.Аббасова

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Тэги: ТУРЦИЯ, АЛКОГОЛЬ, ПОШЛИНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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