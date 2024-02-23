Azermirror вложит 11 млн манатов в производство листовых зеркал в Сумгайыте - Джаббаров

ООО «Azermirror» получило статус резидента Сумгайытского химико-промышленного парка (СХПП).
Об этом сообщил министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.
«Azermirror стало резидентом Сумгайытского химико-промышленного парка. Таким образом, общее число резидентов парка достигло 40. На территории парка Azermirror запустит завод по производству листовых зеркал с алюминиевым покрытием», - отметил Джаббаров в своей странице в facebook.
Согласно информации министра, объем инвестиций в проект составляет 11 млн манатов, число рабочих на будущем предприятии – 44.
Сумгайытский химический промышленный парк создан для формирования в Азербайджане благоприятных условий для развития конкурентоспособного промышленного производства на основе инновационных и высоких технологий, поддержки предпринимательства в данной области, обеспечения устойчивого развития ненефтяного сектора и повышения занятости населения в производственной сфере.
Б.Рустамбеков
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