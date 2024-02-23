Власти Армении не должны избегать прямых переговоров с Азербайджаном, если хотят довести мирный процесс до логического конца - Агаджанов

Глава Движения карабахских армян Артур Агаджанов считает, что власти Армении не должны избегать прямых переговоров с Азербайджаном для скорейшего заключения мирного договора между двумя странами.
«Результаты встречи президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьера Армении Никола Пашиняна 17 февраля в Мюнхене показали, что самый эффективный путь к мирному договору – это прямые переговоры между сторонами», - сказал Агаджанов агентству «Интерфакс-Азербайджан».
Как сообщалось ранее, на встрече Алиева и Пашиняна в Мюнхене сторонами было принято решение о поведении в скором времени встречи глав МИД двух стран. Для обсуждения процесса нормализации также будет проведена встреча комиссий по делимитации границы. Кроме этого, стороны позитивно оценили компромисс, достигнутый в декабре 2023 года, в результате которого Азербайджан примет Климатическую конференцию ООН.
«Президент Азербайджана Ильхам Алиев на церемонии своей инаугурации 14 февраля заявил, что необходимость в посредниках для нормализации отношений с Арменией отпала, так как армяно-азербайджанские переговоры по нормализации отношений носят двухсторонний характер. После этого состоялась встреча в Мюнхене, которая полностью подтвердила верность подхода Баку. Поэтому власти Армении не должны избегать прямых переговоров с Азербайджаном. Прямые переговоры - это сегодня самый действенный вариант для логического завершения мирного процесса, а именно скорейшего выхода на подписание мирного договора. Это в интересах, в первую очередь, самой Армении. Подписание мирного договора запустит череду новых позитивных процессов для Армении, а именно нормализацию отношений между Ереваном и Анкарой, открытие региональных коммуникаций, возможность вовлечения Армении в региональные проекты и т.д.», - считает Агаджанов.
При этом он подчеркнул, что сейчас дальнейший ход мирного процесса зависит, во многом, от позиции Армении. «Если армянские власти продолжает избегать прямых переговоров с Азербайджаном и настаивать на каких-либо западных посредниках, то это приведет к заморозке мирного процесса. А этого хотелось бы избежать. Армения на словах заявила о признании территориальной целостности Азербайджана. Теперь важно закрепить это на бумаге. Тогда на Южный Кавказ придет долгожданный мир», - подчеркнул Агаджанов.
Р.Ахмедов
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