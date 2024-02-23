Власти Азербайджана направят 15,5 млн манатов на ремонт жилого комплекса в селе Малыбейли

Фонд социального развития вынужденных переселенцев выбрал подрядчика для ремонта и восстановления жилого комплекса из 14 домов в селе Малыбейли Шушинского района (Карабахский регион Азербайджана). Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», подрядчиком работ стало ООО "Bakı Abadlıq Xidməti». С ней заключен контракт на выполнение данных работ. Сумма контракта – 15 млн 542,75 тыс. манатов. Срок завершения работ – до 20 февраля 2025 года. Р.Ахмедов

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