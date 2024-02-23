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Карабах 23.02.2024 22:45

Власти Азербайджана направят 15,5 млн манатов на ремонт жилого комплекса в селе Малыбейли

Фонд социального развития вынужденных переселенцев выбрал подрядчика для ремонта и восстановления жилого комплекса из 14 домов в селе Малыбейли Шушинского района (Карабахский регион Азербайджана).

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», подрядчиком работ стало ООО "Bakı Abadlıq Xidməti».

С ней заключен контракт на выполнение данных работ. Сумма контракта – 15 млн 542,75 тыс. манатов.

Срок завершения работ – до 20 февраля 2025 года.

Р.Ахмедов

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Тэги: МАЛЫБЕЙЛИ, КОМПЛЕКС, РЕМОНТ

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