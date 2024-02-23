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Карабах 23.02.2024 23:14

Власти Азербайджана направят 18 млн манатов на строительно-восстановительные работы в Ходжавенде и Умудлу

Фонд социального развития вынужденных переселенцев направит 18 млн 192,476 тыс. манатов на проведение строительно-восстановительных работ в населенных пунктах Ходжавенд Ходжавендского района и Умудлу Тертерского района (Карабахский экономический район).

Как сообщает "Интерфакс-Азербайджан", согласно данным портала госзакупок, с ООО "Baki Abadliq Xidmeti" подписаны контракты на выполнение соответствующих работ в Ходжавенде (стоимость - 9 млн 46,206 тыс. манатов) и Умудлу (стоимость - 9 млн 146,27 тыс. манатов).

Срок выполнения работ - до 20 февраля 2025 года.

Р.Керимов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
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Тэги: КАРАБАХ, РАБОТЫ, ПОДРЯДЧИК


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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