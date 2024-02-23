Власти Азербайджана направят 18 млн манатов на строительно-восстановительные работы в Ходжавенде и Умудлу

Фонд социального развития вынужденных переселенцев направит 18 млн 192,476 тыс. манатов на проведение строительно-восстановительных работ в населенных пунктах Ходжавенд Ходжавендского района и Умудлу Тертерского района (Карабахский экономический район).
Как сообщает "Интерфакс-Азербайджан", согласно данным портала госзакупок, с ООО "Baki Abadliq Xidmeti" подписаны контракты на выполнение соответствующих работ в Ходжавенде (стоимость - 9 млн 46,206 тыс. манатов) и Умудлу (стоимость - 9 млн 146,27 тыс. манатов).
Срок выполнения работ - до 20 февраля 2025 года.
Р.Керимов
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