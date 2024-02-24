ЕС на фоне ситуации в мире должен развивать свое экономическое пространство - экс-председатель ЕЦБ

ЕС обязан быстрыми темпами найти способы, как обеспечить масштабные инвестиции с целью найти свое место в условиях резкого изменения мирового порядка, заявил экс-председатель Европейского центрального банка (ЕЦБ) Марио Драги.
"За последние несколько лет в мировом экономическом порядке произошло множество фундаментальных изменений. Эти перемены имеют самые различные последствия, и нам ясно: нужно инвестировать колоссальные суммы в Европе за сравнительно короткий промежуток времени", - приводит Bloomberg его слова, сказанные в Генте, где Драги встречается с министрами финансов стран ЕС.
Драги заявлял, что в условиях все более враждебного окружения ЕС должен развивать свое экономическое пространство. Он отметил, что хочет обсудить с министрами способы найти средства для нужных инвестиций, в том числе за счет более активного использования частных сбережений.
Ожидается, что результаты своего анализа Драги представит после выборов в Европарламент в июне 2024 года.
В свою очередь исполнительный зампред Еврокомиссии Валдис Домбровскис заявил, что "ЕС нужно уделять намного больше внимания своему оборонному потенциалу, военной промышленности, и ему нужно прикладывать совместные усилия". Он добавил, что государства ЕС должны больше вкладывать в оборону, особенно с учетом того, что многие из них не вышли на требуемый НАТО уровень в 2% ВВП на оборонные нужды.
Член Еврокомиссии по экономике Паоло Джентилони отмечал, что совместное использование ЕС заемных средств - это "надежный способ" реагировать на кризисы. При этом Bloomberg поясняет, что одна из идей, рассматриваемых в ходе встречи в Генте, состоит в получении странами ЕС, всем вместе, займов, чтобы оплачивать наращивание военных возможностей союза.
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