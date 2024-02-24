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Дальнее зарубежье 24.02.2024 21:20

Канада обещает предоставить Украине в 2024 году более $2,2 млрд военной, финансовой помощи - канцелярия Трюдо

Канада пообещала направить Украине военную, финансовую, гуманитарную помощь в размере более $2,2 млрд в 2024 году, сообщила в субботу канцелярия канадского премьера Джастина Трюдо.

"Канада предоставит важнейшую финансовую и военную помощь Украине в размере 3,02 млрд канадских долларов ($2,24 млрд) в 2024 году", - говорится в пресс-релизе канцелярии.

Отмечается, что такие обстоятельства Оттава на себя берет в рамках заключенного в субботу соглашения между Трюдо и президентом Украины Владимиром Зеленским о двустороннем сотрудничестве "с целью установления стратегического партнерства в области безопасности". В соглашении, в частности, предусмотрены "ключевые долгосрочные обязательства Канады по продолжению поддержки Украины".

Помимо этого, Трюдо объявил о новой поддержке усилий Украины по обеспечению устойчивости и восстановления страны на 90 млн канадских долларов (более $66,7 млн). Эти средства направят на содействие Украине в области безопасности, в том числе на "разминирование, киберподдержку и разведывательную поддержку".

Ранее в субботу Трюдо, а также премьер-министры Бельгии и Италии Александер де Кроо и Джорджа Мелони вместе с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен посетили Киев.

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Тэги: КАНАДА, УКРАИНА, ПОМОЩЬ, ОБЕЩАНИЕ


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