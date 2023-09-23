Канада предоставит Украине $650 млн в течение 3 лет

Канада предоставит Украине $650 млн в рамках долгосрочной программы помощи на бронированные автомобили и специальные машины медицинской эвакуации, заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

"Мы будем предоставлять долгосрочные меры помощи Украине. Речь идет о $650 млн за три года. Это на бронемашины и также специальные машины санитарной эвакуации, которые будут построены в провинции Онтарио", - заявил Трюдо.

Также, по его словам, Канада продолжит предоставлять экономическую помощь Украине на протяжении следующего года, "чтобы Украина была мощной, динамичной и процветающей страной".

Кроме того, как заявил премьер, Канада будет направлять инструкторов для F-16, чтобы Украина могла максимально эффективно пользоваться этими самолетами.