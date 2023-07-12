Канада дополнительно выделит $410 млн для укрепления безопасности Украины - Трюдо

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо на саммите НАТО в Вильнюсе объявил о новом финансировании и проектах на сумму 541 млн канадских долларов ($410 млн) для поддержки Украины и укрепления трансатлантической безопасности.
"Новое финансирование для Украины основано на более чем 8 миллиардах долларов в виде многогранной помощи, которую Канада выделила с начала 2022 года, и основывается на заявлении премьер-министра, сделанном на этой неделе в Латвии, о возобновлении и расширении операции Reassurance, которая является частью мер обороны и сдерживания НАТО в Восточной Европе, и удваивает нынешнее присутствие Канады в стране", - говорится в сообщении на сайте главы канадского правительства в среду.
По словам премьера, что Канада намерена предоставить Украине дополнительные дроны с камерами, а также будет обеспечивать обучение украинских военных в рамках операции Unifier в Канаде.
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