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Дальнее зарубежье 25.02.2024 18:20

Стало известно, сколько денег получила Греция за продажу боеприпасов для Украины

Греция получила за продажу боеприпасов для Украины €45 млн. Об этом сообщает газета "Парон".

"В государственную казну недавно поступило около €45 млн. Эти деньги мы получили от Чехии за продажу ей 105-миллиметровых артиллерийских снарядов", - говорится в публикации.

Издание отмечает, что эти снаряды Греция не использовала бы, поэтому "в какой-то момент она бы их уничтожила". Обозреватели считают, что чешская сторона приобрела их, чтобы передать Киеву.

"Они купили их, чтобы передать Украине в рамках помощи западных стран после подписания соответствующих соглашений между странами-союзниками", - подчеркивает "Парон".

В.Алиев

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Тэги: ГРЕЦИЯ, УКРАИНА, БОЕПРИПАСЫ, ПРОДАЖА


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