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СНГ 25.02.2024 20:11

Зеленский: в войне с РФ погибли более 30 тыс. украинских военных

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в войне РФ против Украины погибли 31 тыс. украинских военных, с российской стороны 180 тысяч погибших.

«Каждый человек – это очень большая потеря для нас. 31 тысяча украинцев погибли, военные погибли в этой войне», - заявил Зеленский на пресс-конференции в воскресенье.

В то же время, по словам Зеленского, которые приводит «Интерфакс-Украина», число погибших с российской стороны составляет 180 тысяч. «И знаю, что до 500 тысяч (у россиян – ИФ-У) вместе с ранеными», - сказал он.

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Тэги: ЗЕЛЕНСКИЙ, ВСУ, ПОТЕРИ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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