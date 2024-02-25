Зеленский: в войне с РФ погибли более 30 тыс. украинских военных

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в войне РФ против Украины погибли 31 тыс. украинских военных, с российской стороны 180 тысяч погибших.

«Каждый человек – это очень большая потеря для нас. 31 тысяча украинцев погибли, военные погибли в этой войне», - заявил Зеленский на пресс-конференции в воскресенье.

В то же время, по словам Зеленского, которые приводит «Интерфакс-Украина», число погибших с российской стороны составляет 180 тысяч. «И знаю, что до 500 тысяч (у россиян – ИФ-У) вместе с ранеными», - сказал он.