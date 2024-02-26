Численность населения Таджикистана приближается к 10,3 млн человек

Численность населения Таджикистана за 2023 год увеличилась на 3,9% и составила почти 10 млн 280 тыс. человек, сообщает в понедельник Национальное информационное агентство "Ховар" со ссылкой на данные Агентства по статистике при президенте республики.

"С учетом регистрации родившихся, умерших и миграции численность населения на 1 января 2024 года составила 10 млн 277,1 тыс. человек. Естественный прирост населения, по предварительным данным, за январь-декабрь 2023 года по сравнению с 2022 годом увеличился на 3,9%. За этот период органами ЗАГС зарегистрировано родившихся в срок, установленный законом, - 239,9 тыс. человек", - говорится в сообщении.

Увеличение регистрации рождений наблюдается во всех регионах, кроме Горно-бадахшанской автономной области (ГБАО). В Хатлонской области регистрация рождений увеличилась на 5,5%, в Согдийской области - на 2,8%, в Душанбе - на 7,4% и в районах республиканского подчинения - на 2,3%. В ГБАО регистрация рождений уменьшилась на 10,5%.

Отмечается, что за 2022 год в республике наблюдалось увеличение регистрации рождений на 4%.