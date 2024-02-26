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Транспорт и связь 26.02.2024 12:59

Баку и Бишкек во втором квартале 2024г планируют возобновление прямого авиарейса

Президент ЗАО «Азербайджанские авиалинии» (AZAL) Самир Рзаев провел встречу с послом Кыргызстана в Баку и Тбилиси Кайратом Осмоналиевым, сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на кыргызский МИД.

«Были обсуждены вопросы возобновления прямого авиасообщения между Баку и Бишкеком во втором квартале этого года. Осмоналиев подчеркнул важность прямого авиасообщения между двумя государствами для укрепления двусторонних отношений, в частности для развития туризма и экономической дипломатии», - отмечается в информации.

В ходе встречи стороны также договорились о дальнейшем совместном взаимодействии.

Х.Насирзаде

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Тэги: БИШКЕК, AZAL, АВИАРЕЙС

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