Баку и Бишкек во втором квартале 2024г планируют возобновление прямого авиарейса

Президент ЗАО «Азербайджанские авиалинии» (AZAL) Самир Рзаев провел встречу с послом Кыргызстана в Баку и Тбилиси Кайратом Осмоналиевым, сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на кыргызский МИД.
«Были обсуждены вопросы возобновления прямого авиасообщения между Баку и Бишкеком во втором квартале этого года. Осмоналиев подчеркнул важность прямого авиасообщения между двумя государствами для укрепления двусторонних отношений, в частности для развития туризма и экономической дипломатии», - отмечается в информации.
В ходе встречи стороны также договорились о дальнейшем совместном взаимодействии.
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