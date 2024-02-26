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Финансы 26.02.2024 23:30

Европейские банки вернут акционерам более 120 млрд евро по итогам 2023 года

Европейские банки, прибыли которых выросли в условиях высоких процентных ставок, вернут акционерам более 120 млрд евро по итогам 2023 года, пишет газета Financial Times со ссылкой на подсчеты UBS Group.

Крупнейшие банки региона пообещали направить в общей сложности 74 млрд евро на выплату дивидендов и 47 млрд евро на обратный выкуп акций. Общая сумма, которую фининституты намерены вернуть акционерам по итогам 2023 года, на 54% выше, чем годом ранее, и выше любого года со времен глобального финансового кризиса, отмечает UBS.

В последние три года банки активно прибегают к обратному выкупу акций, хотя до 2020 года эта практика использовалась мало, пишет FT. Прибыли фининститутов начали расти вслед за повышением процентных ставок, что и подтолкнуло их к выкупу собственных бумаг, подешевевших после пандемии.

За последние два года европейские банки получили чистый процентный доход в размере порядка 100 млрд евро, отмечает газета.

Итальянский банк UniCredit ранее в этом месяце пообещал вернуть акционерам всю скорректированную прибыль за 2023 год (8,6 млрд евро) в виде дивидендов и обратного выкупа акций. Он также сообщил о намерении увеличить отчисления в пользу акционеров до 10 млрд евро по итогам 2024 года.

На прошлой неделе британский Barclays заявил, что планирует вернуть акционерам 10 млрд фунтов стерлингов в ближайшие три года, а Standard Chartered пообещал отчисления в $5 млрд за тот же период.

Ранее UBS сообщил о намерении выкупить собственные акции на сумму до $1 млрд в 2024 году. Он повысил годовые дивиденды на 27%, до $0,7 на акцию.

Аналитики, однако, предупреждают, что в следующем году размеры поощрения акционеров банками могут уменьшиться, поскольку мировые ЦБ начнут снижать ставки, и это может сказаться на прибылях фининститутов.

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Тэги: ЕВРОПА, БАНКИ, АКЦИОНЕРЫ, ВЫПЛАТЫ


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