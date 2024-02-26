Индийский фармацевт получил в Узбекистане 20 лет заключения по делу о массовой гибели детей от сиропа против ОРВИ

В Ташкенте городской суд приговорил 23 обвиняемых к срокам до 20 лет лишения свободы по делу о смерти 68 детей в результате приема импортированного в страну индийского препарата против ОРВИ.
"Суд признал виновными всех 23 обвиняемых и назначил им наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет", - сообщили в понедельник в пресс-службе Верховного суда Узбекистана.
По данным пресс-службы, директор индийской компании Quramax Medical Рагвендра Пратар, импортер сиропа в Узбекистан, получил 20 лет лишения свободы, экс-глава агентства по развитию фармацевтической отрасли республики Сардор Кариев приговорен к 18 годам, два его заместителя - к 16 годам лишения свободы.
Подсудимые были признаны виновными по 12 статьям, в том числе "соучастие в преступлении", "приготовление к преступлению и покушение на преступление", "злоупотребление властью или должностными полномочиями", "должностная халатность", "дача и получение взятки".
В декабре 2022 года Минздрав Узбекистана сообщил о гибели детей после приема сиропа от ОРВИ "Док-1 Макс" индийской компании, в составе которого было обнаружено токсичное вещество - этиленгликоль. Сначала сообщалось о гибели в Узбекистане 18 детей, потом число жертв возросло почти до 70-и.
В августе 2023 года Ташкентский городской суд приступил к рассмотрению уголовного дела о смерти детей после приема индийского лекарства от ОРВИ. По делу о гибели 68 детей проходили 23 человека. Подсудимым были предъявлены обвинения по 12 статьям, в том числе "соучастие в преступлении", "приготовление к преступлению и покушение на преступление", "злоупотребление властью или должностными полномочиями", "должностная халатность".
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