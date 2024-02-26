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Дальнее зарубежье 26.02.2024 17:27

В Португалии в преддверии выборов набирают популярность правые партии

В Португалии в преддверии выборов в парламент все большую популярность набирают правые партии, и их альянс намерен попробовать сместить с пьедестала находящихся у власти левых, передают в понедельник местные СМИ.

Так, согласно опросу, который приводит радиостанция "Ренашсенса", если бы выборы состоялись в минувшие выходные, правоцентристский альянс трех правых партий "Демократический альянс" лидировал бы с 30,5%, следом за ним шла бы правящая Социалистическая партия Португалии - с 28,6%, и на третьем месте оказалась бы праворадикальная партия "Хватит" (Chega) - c 18%.

Внимание общественности приковано к партии "Хватит", которую на выборах в 2019 году поддержали 1,3% избирателей, тогда как в 2022 году ей удалось добиться успеха и получить 7,3%. Ее возглавляет Андре Вентура, ему 41 год. По образованию Вентура юрист, и у него за спиной карьера футбольного комментатора.

Эта партия обещает избирателям в случае прихода к власти нулевую толерантность к нелегальным мигрантам, намерена решать проблему климатических изменений, поддерживает смертную казнь и химическую кастрацию для насильников-рецидивистов.

Выборы в Португалии запланированы на 10 марта. Они назначены в связи с отставкой с поста премьер-министра Антониу Кошты из Социалистической партии на фоне антикоррупционного расследования. Выборы пройдут на фоне нескольких коррупционных скандалов, касающихся политиков-социалистов.

Между тем, европейские СМИ указывают на рост поддержки правых партий среди населения в Европе: во Франции и в Германии партии "Национальное объединение" и "Альтернатива для Германии" пользуются рекордно высокой популярностью в своих странах. Ультраправая "Австрийская партия свободы" также заручилась поддержкой австрийцев в преддверии выборов в Австрии, запланированных на осень 2024 года. Крайне правые популисты входят в правящие коалиции в Италии и в Финляндии.

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Тэги: ПОРТУГАЛИЯ, ВЫБОРЫ, ПАРТИИ


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