Алиев: мы на поле боя отомстили за невинных жертв Ходжалы

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Ходжалы занимает важное место в истории и сознании азербайджанского народа.

«Без Ходжалы мы не могли бы считать полностью восстановленными нашу территориальную целостность и суверенитет», - сказал Алиев в понедельник на встрече с представителями общественности Ходжалинского района.

По его словам, «Ходжалы занимает такое важное место в истории и сознании азербайджанского народа». «Эта трагедия так сильно ранила наши сердца, что мы не могли бы успокоиться без освобождения Ходжалы», - добавил глава государства.

Алиев отметил, что Азербайджан восстановил историческую справедливость. «Мы на поле боя отомстили за невинных жертв Ходжалы, не позволили, чтобы их кровь оставалась неотмщенной», - отметил он.

Президент подчеркнул, что для восстановления справедливости понадобилось 30 лет. «Но работа, выполненная за эти 30 лет, проводимая нами целенаправленная политика создают нам возможность встретить этот день здесь», - добавил Алиев.

Р.Ахмедов