Алиев посещает Ходжалинский район в Карабахе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг посещает Ходжалинский район (Карабахский экономический район), говорится в информации, размещенной на сайте главы государства. В ней отмечается, что в ходе поездки Алиев посетил села Чанагчи и Сыгнаг, освобожденные от армянской оккупации. Р.Керимов

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