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20.07.2023 16:42

Алиев посещает Ходжалинский район в Карабахе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг посещает Ходжалинский район (Карабахский экономический район), говорится в информации, размещенной на сайте главы государства.

В ней отмечается, что в ходе поездки Алиев посетил села Чанагчи и Сыгнаг, освобожденные от армянской оккупации.

Р.Керимов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
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Тэги: АЛИЕВ, КАРАБАХ, ХОДЖАЛЫ


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