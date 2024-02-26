Алиев: Армения и те, кто за ней стоят, делают все возможное, чтобы скрыть произошедшее в Ходжалы

Отрицать Ходжалинский геноцид – несправедливо и бессовестно, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.
В ходе встречи в Ходжалы с представителями общественности Ходжалинского района в понедельник Алиев отметил, что в Баку приложили «много усилий для того, чтобы довести до мировой общественности правду о Ходжалинском геноциде, и по праву требовали от мира справедливости».
«Ходжалинский геноцид – это кровавое преступление, которое произошло на глазах у всего мира. Отрицать Ходжалинский геноцид – несправедливо и бессовестно», - заявил Алиев.
По его словам, «государство Армения, те же самые силы, которые тогда стояли и стоят сегодня за ними, делают все возможное, чтобы скрыть произошедшее».
При этом глава государства добавил, что призыв Азербайджана - «Справедливость к Ходжалы!» - остался безответным.
Он отметил, что 18 стран признали Ходжалинский геноцид, однако среди этих стран крупных держав нет. «Международные организации, многие из них, остались безучастными к этой трагедии», - указал президент Азербайджана.
Он подчеркнул, что «мы восстановили историческую справедливость», «на поле боя отомстили за невинных жертв Ходжалы, не позволили, чтобы их кровь оставалась неотмщенной».
Алиев добавил, что для этого понадобилось 30 лет, подчеркнув: «Но работа, выполненная за эти 30 лет, проводимая нами целенаправленная политика создают нам возможность встретить этот день здесь».
Р.Керимов
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