Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
АЗЕРБАЙДЖАН КАРАБАХ НЕФТЬ ГАЗ ТУРИЗМ  
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


COP29


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8451 RUR   0.0184 GBR   2.1565 TRY   0.0544

Цена на нефть

26.02 $/bbl +/- WTI 77.58 +1.09 Brent 82.53 +0.91

Дальнее зарубежье 27.02.2024 00:20

Nintendo выпустит новую версию игровой консоли Switch не ранее марта 2025г

Японская Nintendo Co. выпустит новую версию популярной игровой консоли Switch не ранее марта 2025 года, пишет газета Nikkei.

Отраслевые эксперты ожидали, что это произойдет в 2024 году, однако Nintendo приняла решение лучше подготовиться к производству приставок, а также дать разработчикам время на создание видеоигр для новой Switch, отмечает издание.

В марте 2017 года, когда Nintendo впервые представила Switch, запасы этих консолей не смогли удовлетворить высокий потребительский спрос. Кроме того, тогда компания столкнулась с недостатком видеоигр для нового устройства.

В этот раз Nintendo хочет избежать подобной ситуации, в связи с чем приняла решение отложить выпуск новой версии приставки на рынок.

В 2023 году в мире было продано 139 млн приставок Switch.

С момента выпуска Switch капитализация Nintendo выросла втрое, отмечает Nikkei.

Акции компании подорожали на 1,5% по итогам торгов в Токио в понедельник. За последние 12 месяцев их стоимость выросла на 61%.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ЯПОНИЯ, ИГРЫ, КОНСОЛЬ, ВЫПУСК

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

COP29

© Interfax-Azerbaijan
2006-2024
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az