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Дальнее зарубежье 27.02.2024 04:41

KKR покупает у Broadcom бизнес в сфере EUC-решений за $4 млрд

Американская инвесткомпания KKR & Co. покупает у Broadcom Inc. бизнес в сфере EUC-решений (вычислительные возможности для конечных пользователей) за $4 млрд.

Как говорится в пресс-релизе KKR, после закрытия сделки End-User Computing Division (EUC Division) станет самостоятельной компанией, благодаря чему получит более широкий доступ к капиталу.

Ранее EUC Division была частью VMware, покупку которой Broadcom завершила в ноябре 2023 года.

EUC Division разрабатывает решения для цифровых рабочих пространств, обеспечивающие сотрудникам организаций удаленный безопасный доступ к приложениям, компьютерам и данным. Ее флагманскими продуктами являются платформа виртуализации рабочих мест Horizon и сервис для бизнеса Unified Endpoint Management.

Нынешняя команда руководителей EUC Division во главе с Шанкаром Айером останется во главе компании после закрытия сделки. KKR планирует инвестиции, которые помогут бизнесу в выводе ее решений на рынок.

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Тэги: США, BROADCOM, KKR, СДЕЛКА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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