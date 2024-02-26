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Финансы 26.02.2024 19:00

Финансист Джейкоб Ротшильд умер в возрасте 87 лет

Британский финансист Джейкоб Ротшильд скончался в возрасте 87 лет, согласно сообщению благотворительного фонда Rothschild Foundation в социальной сети X.

Ротшильд, принадлежавший к известной династии банкиров и носивший титул лорда, в 1988-2019 годах был председателем совета директоров фонда RIT Capital Partners, а в 1985-1991 годах возглавлял совет попечителей Лондонской национальной галереи.

Он будет похоронен по иудейским обычаям в рамках небольшой семейной церемонии, сообщила его семья агентству PA.

Причины смерти не уточняются.

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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, РОТШИЛЬД, СМЕРТЬ

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