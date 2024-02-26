Финансист Джейкоб Ротшильд умер в возрасте 87 лет

Британский финансист Джейкоб Ротшильд скончался в возрасте 87 лет, согласно сообщению благотворительного фонда Rothschild Foundation в социальной сети X.
Ротшильд, принадлежавший к известной династии банкиров и носивший титул лорда, в 1988-2019 годах был председателем совета директоров фонда RIT Capital Partners, а в 1985-1991 годах возглавлял совет попечителей Лондонской национальной галереи.
Он будет похоронен по иудейским обычаям в рамках небольшой семейной церемонии, сообщила его семья агентству PA.
Причины смерти не уточняются.
Алиев: Армения и те, кто за ней стоят, делают все возможное, чтобы скрыть произошедшее в Ходжалы
Алиев: Армения должна знать, что единственный путь – это принять все условия Азербайджана
Число населенных пунктов в Карабахе и В.Зангезуре, в которые в 2024 году вернутся граждане Азербайджана, достигнет 20 - Алиев
Алиев заложил фундамент мемориала Ходжалинского геноцида
Члены правительства Азербайджана и представители госструктур почтили память жертв Ходжалинского геноцида
Алиев назначил Джахидзаде главой ИВ Садаракского района
В Азербайджане создается государственный историко-культурный заповедник «Ордубад»
Власти Азербайджана планируют в 2024г создание промпарка в Гяндже
Премьер Словакии на встрече лидеров ЕС планирует инициировать обсуждение мирного урегулирования на Украине
Швед Скуг станет новым представителем Евросоюза по правам человека
Переломный момент: Взгляд частного сектора на реанимацию железнодорожного транзита Азербайджана
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Nar приступил к сотрудничеству с Азербайджанским технологическим университетом
AccessBank запустил специальную скидочную кампанию для pаботников образования
Компания Azerconnect признана лучшим работодателем Азербайджана
Нефтегазовая выставка Caspian Oil&Gas пройдет в Баку в июне
В Азербайджан в октябре пройдет ICCA Venue Business Workshop International
Уникальный 2023 год: карабахский узел разрублен
ИТОГИ ГОДА: Американцы покупают, европейцы копят силы, или нефть снова в моде
Как реализовать потенциал зрелых месторождений Азербайджана: смена парадигмы