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Финансы 27.02.2024 19:19

Zoom в IV финквартале вернулась на прибыльный уровень, объявила buyback на $1,5 млрд

Американская Zoom Video Communications, предоставляющая услуги удаленной конференц-связи, в четвертом квартале 2024 финансового года вернулась на прибыльный уровень, а также объявила о программе выкупа акций класса "А" объемом до $1,5 млрд.

Как сообщается в пресс-релизе компании, чистая прибыль в ноябре-январе составила $298,8 млн, или 95 центов в расчете на акцию, по сравнению с убытком в размере $104,1 млн, или 36 центов на акцию, за сопоставимый период предыдущего года.

Прибыль без учета разовых факторов составила $1,42 на акцию, в то время как опрошенные FactSet аналитики в среднем ожидали $1,15.

Выручка Zoom увеличилась на 2,6% и достигла $1,146 млрд. Без учета изменения курса обмена валют подъем составил 2,7%. Консенсус-прогноз предполагал $1,13 млрд.

По данным на конец января, количество компаний-клиентов Zoom составляло порядка 220,4 тыс., за год увеличившись на 3,5%. Число пользователей, приносящих компании годовую выручку более $100 тыс., повысилось на 9,8% - до 3,81 тыс.

Zoom планирует в первом финквартале получить скорректированную прибыль в диапазоне $1,18-1,20 на акцию при выручке около $1,125 млрд. Эксперты в среднем оценивают эти показатели на уровне $1,13 на акцию и $1,13 млрд соответственно.

По итогам всего 2025 фингода компания ожидает прибыль в районе $4,85-4,88 на акцию, выручку - около $4,6 млрд. Консенсус-прогноз составляет $4,66 и $4,64 млрд соответственно.

Котировки акций Zoom взлетели на дополнительных торгах в понедельник на 10,4% после публикации отчетности. За последние три месяца капитализация компании уменьшилась на 3,7% (до $19,3 млрд), тогда как фондовый индекс Nasdaq Composite за этот период прибавил 12,2%.

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Тэги: США, ZOOM, ОТЧЕТНОСТЬ, КВАРТАЛ

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