Итальянский производитель алкоголя Campari увеличил выручку на 8,2% в 2023 г

Davide Campari-Milano S.p.A, крупный итальянский производитель алкогольных напитков, увеличил выручку на 8,2% в 2023 году благодаря сильным продажам аперитивов, текилы и премиального бурбона.
Как сообщается в пресс-релизе Campari, ее выручка в прошлом году достигла 2,92 млрд евро. Органический рост показателя составил 10,5%.
Чистая прибыль сократилась на 0,7%, до 330,5 млн евро, скорректированная EBIT выросла на 8,6%, до 618,7 млн евро.
Консенсус-прогноз аналитиков, подготовленный FactSet, предусматривал скорректированную EBIT на уровне 597 млн евро при выручке в 2,93 млрд евро.
В Северной и Южной Америке (на регион приходится 44% глобальной выручки компании) продажи выросли на 7,7% в органическом выражении, в Южной Европе, на Ближнем Востоке и в Африке (28% выручки) - на 6,8%. В Северной, Центральной и Восточной Европе (21% глобальной выручки) продажи подскочили на 18,7%, в Азиатско-Тихоокеанском регионе (8% выручки) - на 20,7%.
Руководство компании рекомендовало повысить дивиденды на 8,3%, до 0,065 евро на акцию.
Campari является одним из ведущих мировых производителей алкогольных напитков. Группа основана в 1860 году, владеет 14 заводами и 4 винодельнями по всему миру и имеет собственную сеть дистрибуции в 16 странах. В числе ее основных брендов - биттер Campari, вермут Cinzano и шампанское Mondoro.
Акции Campari на торгах в Милане во вторник дорожают на 7,1%. За последний месяц капитализация компании выросла на 8,9%, до 17,15 млрд евро, тогда как итальянский фондовый индекс FTSE MIB за этот период прибавил 6,5%.
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