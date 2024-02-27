Вице-президент BP обсудит с властями Азербайджана проекты с участием компании

Вице-президент компании BP по стратегии, устойчивому развитию и предприятиям (bp`s executive vice president, Strategy, Sustainability & Ventures) Джулиа Керкиа, находящаяся с визитом в Баку, обсудит с властями Азербайджана проекты с участием компании.
Как сообщили «Интерфакс-Азербайджан» в ВР-Azerbaijan, Керкиа в ходе трехдневного визита проведет встречи с президентом SOCAR Ровшаном Наджафом, с министром энергетики Азербайджана Пярвизом Шахбазовым, министром экологии и природных ресурсов Мухтаром Бабаевым.
«На встречах будут обсуждены деятельность компании в регионе, работы, проделанные в рамках энергетических проектов в Азербайджане, а также деятельность компании, направленная на поддержку Азербайджана по энергопереходу», - подчеркнули в компании.
Керкиа также встретится с сотрудниками компании, обсудит вопросы, касающиеся безопасности труда, выполнения работ, ситуацию в проектах, в которых BP является оператором, а также посетит платформу «Bravo» (на месторождении Шах-Дениз).
Б.Рустамбеков
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