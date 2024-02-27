AccessBank привлекает синдицированный кредит в $20 млн на расширение кредитования ММСП в Азербайджане

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) планирует предоставить азербайджанскому AccessBank синдицированный кредит на сумму $20 млн на расширение кредитования микро-, малого и среднего предпринимательства (ММСП).

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на информацию ЕБРР, синдицированный кредит будет включать: $10 млн – средства ЕБРР, еще $10 млн – средства прочих доноров. При этом, если не удастся привлечь средства от других доноров, то эту часть кредита полностью покроет ЕБРР.

Кредитные средства будут предоставлены на трехлетний срок и в манатах. «Предоставление кредитных средств расширит доступ к ним представителей ММСП Азербайджана», - подчеркивает ЕБРР.

AccessBank является 7-ым банком Азербайджана по объему активов. Банк основное внимание уделяет кредитованию микро-бизнеса, МСП в Азербайджане.

AccessBank действует в Азербайджане с 2002 года. Все акционеры банка - иностранные банки и финансовые институты. Крупнейшими акционерами являются Азиатский банк развития (доля 20,33%), Европейский инвестиционный банк (17,76%), Международная финансовая корпорация (15,86%).

Р.Ахмедов