AccessBank привлекает синдицированный кредит в $20 млн на расширение кредитования ММСП в Азербайджане

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) планирует предоставить азербайджанскому AccessBank синдицированный кредит на сумму $20 млн на расширение кредитования микро-, малого и среднего предпринимательства (ММСП).
Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на информацию ЕБРР, синдицированный кредит будет включать: $10 млн – средства ЕБРР, еще $10 млн – средства прочих доноров. При этом, если не удастся привлечь средства от других доноров, то эту часть кредита полностью покроет ЕБРР.
Кредитные средства будут предоставлены на трехлетний срок и в манатах. «Предоставление кредитных средств расширит доступ к ним представителей ММСП Азербайджана», - подчеркивает ЕБРР.
AccessBank является 7-ым банком Азербайджана по объему активов. Банк основное внимание уделяет кредитованию микро-бизнеса, МСП в Азербайджане.
AccessBank действует в Азербайджане с 2002 года. Все акционеры банка - иностранные банки и финансовые институты. Крупнейшими акционерами являются Азиатский банк развития (доля 20,33%), Европейский инвестиционный банк (17,76%), Международная финансовая корпорация (15,86%).
Р.Ахмедов
Байрамов отправился в Германию на переговоры с армянским коллегой по мирному договору
МИД Азербайджана обвинил Армению в искажении и фальсификации фактов относительно сумгайытских событий
Гасанов и Алпай обсудили перспективы военного сотрудничества Баку и Анкары, ситуацию в регионе
Экспорт фармпродукции из ЕС в Азербайджан в 2023г достиг рекордных 159,5 млн евро
Азербайджан увеличил в 2023г импорт смартфонов в 1,9 раза, поставки из Китая выросли в 2,3 раза
Азербайджан примет участие на туристической выставке в Берлине в марте
Алиев назначил Джахидзаде главой ИВ Садаракского района
В Азербайджане создается государственный историко-культурный заповедник «Ордубад»
Власти Азербайджана планируют в 2024г создание промпарка в Гяндже
Помощь Украине не должна ущемлять польского фермера - Туск
Лидеры европейских стран исключают возможность отправки военных в Украину
Эстония в течение четырех лет будет оказывать Украине военную поддержку в размере 0,25% от своего ВВП
Переломный момент: Взгляд частного сектора на реанимацию железнодорожного транзита Азербайджана
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Банк Республика и Фонд развития предпринимательства организовали для предпринимателей поездку в Восточно-Зангезурский экономический район
Nar приступил к сотрудничеству с Азербайджанским технологическим университетом
AccessBank запустил специальную скидочную кампанию для pаботников образования
Нефтегазовая выставка Caspian Oil&Gas пройдет в Баку в июне
В Азербайджан в октябре пройдет ICCA Venue Business Workshop International
Уникальный 2023 год: карабахский узел разрублен
ИТОГИ ГОДА: Американцы покупают, европейцы копят силы, или нефть снова в моде
Как реализовать потенциал зрелых месторождений Азербайджана: смена парадигмы