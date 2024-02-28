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Некоторые американские сенаторы начали склоняться к урегулированию в Украине путем переговоров

Ряд сенаторов-республиканцев в последнее время стал открыто заявлять, что для прекращения украинского конфликта необходимы переговоры, сообщает издание Politico.

"Реальность, с которой нам приходится сталкиваться на данный момент заключается в том, что эта война закончится урегулированием путем переговоров", - сказал газете сенатор-республиканец Марко Рубио.

По его словам, "вопрос в том, когда они, наконец, поймут это".

Мнение Рубио разделяет его однопартиец сенатор Джей Ди Вэнс, который выступает против увеличения американской военной помощи Украине. Он считает, что что урегулирование путем переговоров является наиболее вероятным результатом независимо от оружейных поставок США Киеву.

"Вашингтон, кажется, всегда на несколько месяцев отстает от реальности на местах", - сказал Вэнс в интервью Politico.

Он отметил, что на "неопределенный срок сложилась тупиковая ситуация, и это, надеюсь, приведет к какому-то урегулированию".

Газета обращает внимание на то, что "такая позиция была непопулярна всего несколько месяцев назад, многие законодатели даже не обсуждали возможность того, что Украине, возможно, придется отказаться от чего-то, включая территорию, чтобы положить конец конфликту".

Издание пишет, что лидеры республиканцев в палате представителей до сих пор отказывались назначать голосование по вопросу о дополнительной помощи Украине, несмотря на сообщения о том, что у украинской армии заканчиваются боеприпасы.

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Тэги: США, СЕНАТОРЫ, УКРАИНА, УРЕГУЛИРОВАНИЕ


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