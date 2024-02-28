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Бизнес и законодательство 28.02.2024 10:07

KOBIA направит 279 тыс. манатов на поддержку расширения продаж в торговых сетях товаров, производимых субъектами МСП

Агентство по развитию малого и среднего бизнеса (KOBIA) Азербайджана направит 279 тыс. манатов на поддержку расширения продаж в торговых сетях товаров, производимых субъектами МСП.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», согласно материалам портала госзакупок, с ООО «Admedia.az» подписан соответствующий контракт.

Сумма контракта - 279,07 тыс. манатов.

Срок выполнения работ до 23 февраля 2025 года.

Б.Рустамбеков

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Тэги: KOBIA, МСП, ПОДДЕРЖКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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