KOBIA направит 279 тыс. манатов на поддержку расширения продаж в торговых сетях товаров, производимых субъектами МСП

Агентство по развитию малого и среднего бизнеса (KOBIA) Азербайджана направит 279 тыс. манатов на поддержку расширения продаж в торговых сетях товаров, производимых субъектами МСП. Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», согласно материалам портала госзакупок, с ООО «Admedia.az» подписан соответствующий контракт. Сумма контракта - 279,07 тыс. манатов. Срок выполнения работ до 23 февраля 2025 года. Б.Рустамбеков

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