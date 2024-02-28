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Инфраструктура и тендеры 28.02.2024 10:36

Cybernet окажет ряд услуг ГНС за 7 млн манатов

Государственная налоговая служба (ГНС) Азербайджана привлекла ООО «Cybernet» для выполнения ряда услуг.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», согласно данным портала госзакупок Cybernet окажет, в том числе следующие услуги: предоставит лицензии для обеспечения работы системы AVIS; техническую поддержку; SSL-сертификат и доменное имя.

Стоимость контракта составляет 7 млн 280 тыс. 688,5 манатов.

Р.Ахмедов

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Тэги: ГНС, CYBERNET

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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