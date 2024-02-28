Власти Азербайджана намерены организовать реализацию товаров под брендом «Made in Azerbaijan» на торговой площадке «Alibaba»

Заместитель министра экономики Азербайджана Самед Баширли провел встречу руководителем глобального стратегического партнерства китайской компании «Alibaba» Тимом Сонгом.

«На встрече обсуждались вопросы продвижения бизнес отношений компании с Азербайджаном, вывода местной продукции с высоким экспортным потенциалом на международную платформу электронной коммерции и другие возможности потенциального сотрудничества», - говорится в сообщении Минэкономики.

Баширли отметил важность расширения сотрудничества и бизнес-диалога с компанией «Alibaba».

«Отмечалось, подписанный (27 февраля в Баку – ИФ) между AZPROMO и Alibaba.com Меморандум о взаимопонимании будет способствовать обеспечению доступа продукции под брендом «Made in Azerbaijan» на новые экспортные рынки», - говорится в информации.

Сонг поделился информацией о возможностях и преимуществах, предлагаемых платформой электронной коммерции «Alibaba.com», а также о механизмах организации продажи товаров под брендом «Made in Azerbaijan» на этой платформе.

Н.Аббасова