Военнослужащий ВС Азербайджана заблудился в Лачинском районе

Военнослужащий Вооруженных сил Азербайджана заблудился при плохих погодных условиях в Лачинском районе (на границе с Арменией), сообщает министерство обороны Азербайджана.
«Утром 28 февраля военнослужащий ВС Азербайджана Панахов Руслан Эльдениз оглы заблудился при плохих погодных условиях во время передвижения между служебными позициями в Лачинском районе», - говорится в информации ведомства.
Минобороны отмечает, что в настоящее время ведется поиск военнослужащего.
Б.Рустамбеков
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