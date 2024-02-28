Военнослужащий ВС Азербайджана заблудился в Лачинском районе

Военнослужащий Вооруженных сил Азербайджана заблудился при плохих погодных условиях в Лачинском районе (на границе с Арменией), сообщает министерство обороны Азербайджана.

«Утром 28 февраля военнослужащий ВС Азербайджана Панахов Руслан Эльдениз оглы заблудился при плохих погодных условиях во время передвижения между служебными позициями в Лачинском районе», - говорится в информации ведомства.

Минобороны отмечает, что в настоящее время ведется поиск военнослужащего.

Б.Рустамбеков