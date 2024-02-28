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Оборона 28.02.2024 12:10

Военнослужащий ВС Азербайджана заблудился в Лачинском районе

Военнослужащий Вооруженных сил Азербайджана заблудился при плохих погодных условиях в Лачинском районе (на границе с Арменией), сообщает министерство обороны Азербайджана.

«Утром 28 февраля военнослужащий ВС Азербайджана Панахов Руслан Эльдениз оглы заблудился при плохих погодных условиях во время передвижения между служебными позициями в Лачинском районе», - говорится в информации ведомства.

Минобороны отмечает, что в настоящее время ведется поиск военнослужащего.

Б.Рустамбеков

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Тэги: МИНОБОРОНЫ, ВОЕННОСЛУЖАЩИЙ, ПОИСКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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