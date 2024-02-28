Главы МИД Азербайджана и Армении начали переговоры в Берлине

В Берлине стартовала встреча делегаций Азербайджана и Армении во главе с министрами иностранных дел Джейхуном Байрамовым и Араратом Мирзояном, сообщил азербайджанский МИД.

Как сообщалось ранее, главы МИД Азербайджана и Армении 28-29 февраля в Берлине будут обсуждать мирный договор между двумя странами.

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