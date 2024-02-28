Байден издаст указ о запрете передачи личных данных американцев в Россию, КНР и еще ряд стран

Президент США Джо Байден, как ожидается, подпишет в среду указ, защищающий персональные данные американцев от передачи в Россию, КНР, КНДР, Иран, Венесуэлу и на Кубу, пишет газета The Hill.
"Указ предписывает министерству юстиции обеспечить защиту биометрических и геномных данных, данных о здоровье, геолокации, финансах и других конфиденциальных данных", - сообщает газета.
Издание ссылается на высокопоставленного представителя администрации Джо Байдена, который заявил, что именно эти страны занимаются сбором данных об активистах, ученых, журналистах, политических деятелей. Он утверждает, что благодаря доступу к личным данным американцам страны-противники США осуществляют "вредоносную деятельность в киберпространстве, шпионаж и шантаж".
Чтобы предотвратить возможность продажи компаниями данных об американцах, которые в конечном итоге могут попасть в руки иностранных разведслужб, американский Минюст рассматривает возможность запрета посредничества при передаче данных странам, вызывающим обеспокоенность в администрации, отмечается в сообщении.
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