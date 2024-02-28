Безопасность авиаперевозок в мире продолжала улучшаться в 2023г - IATA

Безопасность авиаперевозок в мире в 2023 году продолжала улучшаться, причем несколько параметров стали лучшими за время ведения расчетов, сообщается в ежегодном отчете Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA).

Количество смертей при чрезвычайных происшествиях на коммерческих авиарейсах уменьшилось до 72, в то время как в 2022 году погибло 158 человек. Средний уровень данного показателя за последние пять лет (2019-2023 годы) составляет 143.

Общее число авиапроисшествий в 2023 году сократилось до 30 с 42 годом ранее. При этом в прошлом году произошло всего одно ЧП с человеческими жертвами (с турбовинтовым самолетом) против пяти в 2022 году. Средний уровень за пятилетний период составляет соответственно 38 и 5 катастроф.

По данным IATA, коэффициент всех несчастных случаев, измеряемый в авариях на миллион рейсов, опустился до 0,8, что эквивалентно одной аварии на каждые 1,26 млн перелетов. Это лучше показателя за 2022 год, который составлял 1,3 (одна авария на 770 тыс. рейсов), и среднего уровня за пятилетний период в 1,19 (одна авария на 880 тыс. рейсов).

Показатель аварийности (рассчитываемый как число не подлежащих восстановлению самолетов, имеющих двигатели западного производства, на миллион перелетов) у реактивных самолетов в минувшем году был нулевым по сравнению с 0,24 в 2022 году, при этом у турбовинтовых он снизился до 0,57 с 1,76 (то есть до эквивалента одно происшествие на 1,76 млн рейсов с 570 тыс.).

Средний коэффициент аварийности за пятилетний период составляет 0,14 для самолетов с реактивными двигателями и 1,21 - с турбовинтовыми.

В 2023 году мировые авиакомпании совершили 37,7 млн перелетов по сравнению с 32,2 млн годом ранее и в среднем 32,9 млн за последние пять лет.

Исходя из текущих данных, человек должен летать каждый день на протяжении более 103,2 тыс. лет, чтобы попасть в аварию, где будут погибшие, отмечается в сообщении.

"Показатели безопасности в 2023 году продолжали демонстрировать, что полеты являются самым безопасным видом транспорта. В 2023 году наблюдался самый низкий за всю историю риск смертности и количество всех несчастных случаев", - заявил генеральный директор IATA Уилли Уолш.

Однако авария с турбовинтовым самолетом, в результате которой погибли 72 человека, "напоминает нам о том, что никогда нельзя считать безопасность чем-то само собой разумеющимся", добавил он. "А два громких происшествия в первый месяц 2024 года показывают нам, что, даже если полеты являются одними из самых безопасных видов деятельности, которыми может заниматься человек, всегда есть возможности для совершенствования", - сказал Уолш.

IATA представляет свыше 320 авиакомпаний из 120 государств, на долю которых приходится порядка 83% глобальных авиаперевозок.