Удельный вес безналичных расчетов в Азербайджане к 2025г планируется довести до 60% - ЦБ

Центробанк Азербайджана (ЦБА) на 2024 год определил цель - увеличить удельный вес безналичных расчетов в карточных операциях до 60% с 55,6% в 2023 году.
Как сообщает "Интерфакс-Азербайджан", согласно обзору цифровых платежей за 2023 год, в 2023 году удельный вес безналичных расчетов в карточных операциях вырос на 12.4 процентных пункта – до 55,6%.
По информации ЦБ, в развитии цифровых платежей на 2024 год также определены следующие цели: увеличение среднегодовое числа безналичных операций на одного человека до 130 единиц (в 2023 году – 93 платежа); рост удельного веса мгновенных платежей в Национальной платежной системе до 5%.
Кроме этого, в 2024 году планируется увеличение удельного веса безналичных расчетов в розничном товарообороте до 25%, доли цифрового банкинга в переводах клиентов с текущих счетов - до 83% (в 2023г – 79,6%).
Х.Насирзаде
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