Удельный вес безналичных расчетов в Азербайджане к 2025г планируется довести до 60% - ЦБ

Центробанк Азербайджана (ЦБА) на 2024 год определил цель - увеличить удельный вес безналичных расчетов в карточных операциях до 60% с 55,6% в 2023 году.

Как сообщает "Интерфакс-Азербайджан", согласно обзору цифровых платежей за 2023 год, в 2023 году удельный вес безналичных расчетов в карточных операциях вырос на 12.4 процентных пункта – до 55,6%.

По информации ЦБ, в развитии цифровых платежей на 2024 год также определены следующие цели: увеличение среднегодовое числа безналичных операций на одного человека до 130 единиц (в 2023 году – 93 платежа); рост удельного веса мгновенных платежей в Национальной платежной системе до 5%.

Кроме этого, в 2024 году планируется увеличение удельного веса безналичных расчетов в розничном товарообороте до 25%, доли цифрового банкинга в переводах клиентов с текущих счетов - до 83% (в 2023г – 79,6%).

Х.Насирзаде