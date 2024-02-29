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Дальнее зарубежье 29.02.2024 09:56

Новая Зеландия ввела новые санкции в отношении России

Министр иностранных дел Новой Зеландии Уинстон Питерс объявил о новом пакете санкций в отношении России из-за ситуации на Украине.

"Новая Зеландия ввела санкции еще в отношении 61 российского физического и юридического лица", - говорится в заявлении Питерса, опубликованном на сайте МИД страны.

Уточняется, что в санкционный список попали 45 физических и 16 юридических лиц РФ.

По данным министерства иностранных дел и торговли Новой Зеландии, страна также установила предельные цены на нефть российского происхождения.

Помимо прочего, Новая Зеландия запретила экспорт товаров, подпадающих под ограничения, в Россию и Беларусь через третьи страны.

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Тэги: НОВАЯ/ЗЕЛАНДИЯ, РОССИЯ, САНКЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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