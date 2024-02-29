Новая Зеландия ввела новые санкции в отношении России

Министр иностранных дел Новой Зеландии Уинстон Питерс объявил о новом пакете санкций в отношении России из-за ситуации на Украине.
"Новая Зеландия ввела санкции еще в отношении 61 российского физического и юридического лица", - говорится в заявлении Питерса, опубликованном на сайте МИД страны.
Уточняется, что в санкционный список попали 45 физических и 16 юридических лиц РФ.
По данным министерства иностранных дел и торговли Новой Зеландии, страна также установила предельные цены на нефть российского происхождения.
Помимо прочего, Новая Зеландия запретила экспорт товаров, подпадающих под ограничения, в Россию и Беларусь через третьи страны.
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