БММТП отбирает компанию для анализа качественных показателей сточных вод

ЗАО "Бакинский международный морской торговый порт" (БМТП) отбирает компанию для проведения анализа качественных показателей сточных вод, говорится в объявлении БММТП. Отбор проводится на конкурсной основе. Тендерные предложения принимаются до 17:00 18 марта 2023 года. Телефон для справок: +994 12 599 00 03 (внутр. 3704) Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».