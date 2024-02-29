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Дальнее зарубежье 29.02.2024 16:04

Работники общественного транспорта бастуют в Берлине

Масштабная забастовка работников сферы общественного транспорта парализовала движение в Берлине, на улицах образовались пробки, передает агентство ЭФЭ.

Забастовка, созванная профсоюзом Verdi, затронула работников метрополитена, автобусов, трамваев. Она началась в 3:00 по местному времени (6:00 по Баку) и продлится 35 часов - до 14:00 (17:00 по Баку) 1 марта.

Еще одна длительная забастовка проходит в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия на западе ФРГ. Она затронула порядка 30 муниципальных транспортных компаний, не работают трамваи и метрополитен.

Среди главных требований профсоюза Verdi - сокращение рабочих часов в неделю, увеличение времени отдыха между трудовыми сменами, дополнительные выходные для сотрудников, работающих в ночные и вахтовые смены. Переговоры ведутся по соглашениям примерно для 90 тыс. сотрудников.

Предыдущая аналогичная забастовка сотрудников общественного транспорта состоялась в Германии во всех землях, кроме Баварии, 2 февраля.

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, ТРАНСПОРТ, ЗАБАСТОВКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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