Германия в январе-июле в 1,5 раза увеличила экспорт легковушек в Азербайджан, поставки электромобилей взлетели в 6,4 раза

Германия увеличила экспорт легковых автомобилей в Азербайджан в январе-июле 2023 года на 54,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 1,464 тыс. транспортных средств, следует из материалов Федерального статистического управления ФРГ (Destatis), которыми располагает агентство "Интерфакс-Азербайджан".

Согласно статданным, в денежном выражении поставки выросли на 63,2%, до 69,768 млн евро.

В январе-июле в Азербайджан из Германии, в частности, было ввезено 304 бензиновых автомобиля с объемом двигателя от 1500 до 3000 куб. см (рост в 2,2 раза год к году), 263 - новых (рост в 3,1 раза) и 41 - подержанный (спад на 24,1%). В стоимостном выражении импорт этих транспортных средств за семь месяцев составил 18,171 млн евро (рост в 2,8 раза).

За отчетный период экспорт из Германии в Азербайджан бензиново-электрических гибридных автомобилей, кроме тех, которые могут заряжаться подключением к внешнему источнику электроэнергии, вырос на 2,8% г/г, до 224 единиц, 98 из которых - новые (спад на 38,7%), 126 - бывшие в употреблении транспортные средства (рост в 2,2 раза). В денежном выражении поставки этих легковушек увеличились на 3,5%, до 13,981 млн евро.

Импорт электромобилей в Азербайджан из Германии в январе-июле взлетел в 6,4 раза в годовом выражении, до 160 штук, 64 из которых - новые (рост в 2,8 раза), 96 - подержанные транспортные средства (рост в 48 раз). В стоимостном выражении поставки выросли в 6,6 раза, до 11,977 млн евро.

Р.Керимов