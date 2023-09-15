Германия в январе-июле в 1,5 раза увеличила экспорт легковушек в Азербайджан, поставки электромобилей взлетели в 6,4 раза

Германия увеличила экспорт легковых автомобилей в Азербайджан в январе-июле 2023 года на 54,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 1,464 тыс. транспортных средств, следует из материалов Федерального статистического управления ФРГ (Destatis), которыми располагает агентство "Интерфакс-Азербайджан".
Согласно статданным, в денежном выражении поставки выросли на 63,2%, до 69,768 млн евро.
В январе-июле в Азербайджан из Германии, в частности, было ввезено 304 бензиновых автомобиля с объемом двигателя от 1500 до 3000 куб. см (рост в 2,2 раза год к году), 263 - новых (рост в 3,1 раза) и 41 - подержанный (спад на 24,1%). В стоимостном выражении импорт этих транспортных средств за семь месяцев составил 18,171 млн евро (рост в 2,8 раза).
За отчетный период экспорт из Германии в Азербайджан бензиново-электрических гибридных автомобилей, кроме тех, которые могут заряжаться подключением к внешнему источнику электроэнергии, вырос на 2,8% г/г, до 224 единиц, 98 из которых - новые (спад на 38,7%), 126 - бывшие в употреблении транспортные средства (рост в 2,2 раза). В денежном выражении поставки этих легковушек увеличились на 3,5%, до 13,981 млн евро.
Импорт электромобилей в Азербайджан из Германии в январе-июле взлетел в 6,4 раза в годовом выражении, до 160 штук, 64 из которых - новые (рост в 2,8 раза), 96 - подержанные транспортные средства (рост в 48 раз). В стоимостном выражении поставки выросли в 6,6 раза, до 11,977 млн евро.
Р.Керимов
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