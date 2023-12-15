Поставки легковушек из Германии в Азербайджан за 10 мес. превысили 108 млн евро

Германия в январе-октябре 2023 года увеличила экспорт в Азербайджан легковых автомобилей и прочих моторных транспортных средств, предназначенных для перевозки менее 10 человек, на 23,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, примерно до 2,2 тыс. единиц, следует из расчетов агентства «Интерфакс-Азербайджан», основанных на данных Федерального статистического управления ФРГ (Destatis).

В денежном выражении поставки за отчетный период выросли на 49%, до 108,3 млн евро.

В январе-октябре в Азербайджан из Германии, в частности, ввезено примерно 480 новых бензиновых транспортных средств с объемом двигателя от 1500 до 3000 куб. см (рост в 2,6 раза год к году), стоимость которых оценивается в 26,2 млн евро (рост в 3 раза г/г).

Экспорт из Германии в Азербайджан подержанных дизельных транспортных средств с объемом двигателя от 1500 до 2500 куб. см за отчетный период сократился в годовом исчислении на 17%, примерно до 270 ед. В денежном выражении поставки снизились на 26,3%, до 3,3 млн евро.

Импорт в Азербайджан из Германии бывших в употреблении подключаемых бензиново-электрических гибридных авто в январе-октябре вырос на 66,4%, примерно до 190 ед. В стоимостном выражении поставки увеличились на 54,3%, до 9,5 млн евро.

По пересмотренным данным Destatis, в 2022 году Германия увеличила на 16,4% экспорт в Азербайджан легковых автомобилей и прочих моторных транспортных средств, предназначенных для перевозки менее 10 человек, по сравнению с 2021 годом, до 2,4 тыс. ед. В стоимостном выражении поставки за отчетный период выросли в 2,3 раза, до 95,1 млн евро.

Р.Керимов