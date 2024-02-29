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Регион 29.02.2024 16:22

ФРГ готовы всячески поддерживать мирный процесс между Азербайджаном и Арменией – Бербок

Глава МИД Германии Анналена Бербок прокомментировала мирные переговоры между Азербайджаном и Арменией.

«Армения и Азербайджан идут смелым и в то же время трудным путем к мирному договору. Мы, как федеральное правительство, поддерживаем мирные переговоры везде, где это возможно. (…) Каждый метр на этом пути имеет значение», - написала Бербок в соцсети X.

Как сообщалось ранее, в Берлине 28-29 февраля проходят переговоры между главами МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым и Армении Араратом Мирзояном по проекту мирного договора.

Р.Ахмедов

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Тэги: БЕРБОК, МИР, ПЕРЕГОВОРЫ

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