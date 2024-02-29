МККК ведет диалог со сторонами в связи с задержанием азербайджанского военного в Армении

Бакинский офис Международного комитета красного креста (МККК) сообщил, что организация ведет диалог с заинтересованными сторонами в связи с задержанием азербайджанского военного в Армении.

«Мы находимся в конфиденциальном двустороннем диалоге с заинтересованными сторонами по поводу задержания (в Армении – ИФ) азербайджанского военнослужащего», - говорится в публикации офиса в соцсети X.

Как сообщалось ранее, Министерство обороны Азербайджана накануне сообщило, что утром 28 февраля военнослужащий ВС Азербайджана Панахов Руслан Эльдениз оглы заблудился при плохих погодных условиях во время передвижения между служебными позициями в Лачинском районе (на границе с Арменией – ИФ).

Позже армянская сторона сообщила, что военнослужащий был задержан на территории Армении.

Р.Ахмедов