Парламент Азербайджана обвинил Европарламент в предвзятости

В Милли меджлисе (парламенте) Азербайджана выступили с осуждением принятого накануне Европарламентом ежегодного отчета о реализации общей внешней политики и политики безопасности, обвинив его авторов в предвзятости.

«Похоже, что Европарламент полон решимости продолжать стремиться к «новым успехам» в своих лицемерных подходах к событиям на Южном Кавказе», - говорится поступившем в агентство «Интерфакс-Азербайджан» в четверг заявлении Милли Меджлиса.

Азербайджанские парламентарии обвинили в популизме и демагогии европейских политиков, которые «пытаются заработать политический капитал путем распространения документов и заявлений, не служащих миру и стабильности, играя предназначенную для них определенными кругами роль «инструментария».

Ряд моментов, отраженных в ежегодном отчете Европарламента, дает основание утверждать именно это, считают в Милли меджлисе. «Если обратить внимание на моменты, которые совпадают с официальными заявлениями Армении, то становится ясно, что этот документ был подготовлен под влиянием и под диктовку армянского лобби», - говорится в заявлении.

В нем отмечается, что доклад Европарламента не только искажает реальное положение дел на Южном Кавказе, но и «носит опасный характер с точки зрения происходящих процессов».

«Данный документ, принятый в то время, когда в Германии проходят мирные переговоры, и содержащиеся в ней абсурдные упреки порождают серьезные вопросы: действительно ли Европа заинтересована в установлении мира на Южном Кавказе? Менее ли важны для призывающих к решительным шагам и введению санкций против Азербайджана европейских парламентариев суверенитет и территориальная целостность Азербайджана, чем суверенитет и территориальная целостность Армении?», задаются вопросами авторы заявления.

«А содержащиеся в отчете идеи о необходимости вооружения Армении ярко отражают намерение обострить ситуацию в регионе и воспрепятствовать мирному процессу», - полагают они.

В парламенте считают, что Европарламент «перенял антиазербайджанскую политику Франции, избрав в качестве своей политической линии измышления «политиков» вроде Макрона (президента Франции – ИФ) и Борреля (главы дипломатии ЕС – ИФ), служащие конкретным целям».

«Европарламенту следует осознать, что, как и принятые им ранее резолюции, данный документ не имеет какого-либо значения для Азербайджана. Территориальная целостность и суверенитет Азербайджана не могут быть поставлены под сомнение. Никто не может оказывать давление на Азербайджан», - говорится в заявлении.

«Милли меджлис Азербайджана решительно осуждает попытки Европарламента нанести урон усилиям, прилагаемым к обеспечению мира и стабильности в регионе, и рекомендует ему вместо столь жалких провокаций заняться серьезными и неотложными вопросами, волнующими Европу», - подчеркивается в заявлении парламента Азербайджана.

Р.Керимов