Бакметрополитен возобновит движение по первому пути станции Джафар Джаббары в I полугодии 2024г

Первый путь станции метро Джафар Джаббарлы будет запущен в эксплуатацию после реконструкции в первой половине 2024 года, заявил заместитель председателя ЗАО "Бакинский метрополитен" Идаят Мамедов.
«В настоящее время строительные работы находятся на стадии завершения. Идет облицовка путевых стен, стен перрона и основного зала. Платформа готова. Движение по первому пути станции Джафар Джаббарлы будет восстановлено в первой половине текущего года», - сказал Мамедов журналистам в четверг.
Он, слова которого приводит «Интерфакс-Азербайджан», добавил, что в настоящее время ведутся земляные работы по строительству станции метро с условным названием B04 («фиолетовая ветка» - ИФ), после завершения которой начнутся работы по строительству станции B05.
Касаясь повышения стоимости проезда в метро, Мамедов заверил, что такой вопрос в настоящее время не находится на повестке дня.
Н.Аббасова
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