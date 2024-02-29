Тувалу сохранило дипотношения с Тайванем

Тихоокеанское островное государство Тувалу сохранило дипломатические отношения с Тайванем, отказавшись взамен от их установления с Китаем, сообщило агентство Associated Press.
Такое решение приняло новое правительство островной страны с населением 11,5 тыс. человек.
Премьер-министр Фелети Тео и семь членов его кабинета были приведены к присяге в среду по итогам всеобщих выборов, прошедших в прошлом месяце в Тувалу.
Новая администрация заявила о намерении сохранить отношения с Тайванем, которые поддерживаются с тех пор, как Тувалу обрело независимость в 1978 году от Великобритании.
Тувалу, на политику которого большое влияние оказывает Австралия и США, является одной из всего 12 стран, которые имеют официальные дипломатические отношения с Тайванем. В январе тихоокеанское островное государство Науру решило разорвать отношения с Тайванем и установить их с КНР.
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