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Дальнее зарубежье 29.02.2024 20:34

Тувалу сохранило дипотношения с Тайванем

Тихоокеанское островное государство Тувалу сохранило дипломатические отношения с Тайванем, отказавшись взамен от их установления с Китаем, сообщило агентство Associated Press.

Такое решение приняло новое правительство островной страны с населением 11,5 тыс. человек.

Премьер-министр Фелети Тео и семь членов его кабинета были приведены к присяге в среду по итогам всеобщих выборов, прошедших в прошлом месяце в Тувалу.

Новая администрация заявила о намерении сохранить отношения с Тайванем, которые поддерживаются с тех пор, как Тувалу обрело независимость в 1978 году от Великобритании.

Тувалу, на политику которого большое влияние оказывает Австралия и США, является одной из всего 12 стран, которые имеют официальные дипломатические отношения с Тайванем. В январе тихоокеанское островное государство Науру решило разорвать отношения с Тайванем и установить их с КНР.

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Тэги: ТУВАЛУ, ДИПОТНОШЕНИЯ, ТАЙВАНЬ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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