Европейские министры иностранных дел и обороны обсудят военную помощь Молдове - МИД Франции

Европейские государства обсуждают усиление военной помощи Молдове, сообщили в четверг французские СМИ со ссылкой на заместителя официального представителя МИД Франции Кристофа Лемуана.

"Мы очень внимательно следим за последними событиями в Молдове. (...) Тема Молдовыобсуждалась во время встречи 26 февраля (на международной конференции в Париже по оказанию помощи Украине, - "ИФ"). Дебаты о мерах поддержки этой страны продолжатся на совещании министров иностранных дел и обороны в ближайшие дни", - сообщил Лемуан.

По его словам, "Молдова сталкивается со все более агрессивными попытками дестабилизации". Представитель МИД также отметил, что в Европе "и за ситуацией в Приднестровье следят с большим вниманием".

Как ожидается, речь на предстоящей встрече будет идти о проектах для Украины и Молдовы по киберзащите, производству оружия, защите украинско-белорусской границы и операциях по разминированию.

Комментируя в четверг эту ситуацию, Петер Стано, пресс-секретарь главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, заявил, что Евросоюз внимательно следит за обстановкой в Молдове и на территории Приднестровья исходя из того, что стабильность в регионе отвечает интересам обеих сторон. "Европейский союз по-прежнему поддерживает мирный выход из этого замороженного конфликта. Мы уважаем суверенитет и территориальную целостность Республики Молдова", - сказал Стано на брифинге в Брюсселе.