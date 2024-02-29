Долг Азербайджана по евробондам оценивается почти в $2,3 млрд

В структуре внешнего долга Азербайджана на 1 января 2024 года 35,4% или $2 млрд 287,3 млн приходится на евробонды.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на данные Минфина, из них $900 млн приходится на евробонды, срок погашения по которым приходится на 2024 год (ставка купона – 4,75% годовых), $310,7 млн - на евробонды с погашением в 2029 году (ставка купона 5,125%), $1 млрд 76,6 млн – на евробонды с погашением в 2032 году (ставка купона – 3,5%).

Р.Ахмедов