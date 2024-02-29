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Макроэкономика 29.02.2024 21:08

Долг Азербайджана по евробондам оценивается почти в $2,3 млрд

В структуре внешнего долга Азербайджана на 1 января 2024 года 35,4% или $2 млрд 287,3 млн приходится на евробонды.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на данные Минфина, из них $900 млн приходится на евробонды, срок погашения по которым приходится на 2024 год (ставка купона – 4,75% годовых), $310,7 млн - на евробонды с погашением в 2029 году (ставка купона 5,125%), $1 млрд 76,6 млн – на евробонды с погашением в 2032 году (ставка купона – 3,5%).

Р.Ахмедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
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Тэги: МИНФИН, ЕВРОБОНДЫ, СТРУКТУРА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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