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Макроэкономика 29.02.2024 21:19

Азербайджан в 2023г направил около $840 млн на обслуживание внешнего долга

Азербайджан в 2023 году направил $838,8 млн на обслуживание внешнего долга, что на 1,9% меньше, чем в 2022 году.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на данные Минфина, на 1 января 2024 года внешний долг Азербайджана оценивается в $6 млрд 461,2 млн (10 млрд 984 млн манатов) или 8,9% ВВП. В 2023 году внешний долг Азербайджана сократился на 3%.

В 2023 году на обслуживание основной суммы внешнего долга Минфин направил $534,4 млн (спад на 13,5% по сравнению с расходами в 2022г – ИФ), на выплаты по процентам - $304,4 млн (рост на 28,7%).

В структуре внешнего долга 35,4% приходится на евробонды, 29,9% - на кредиты, привлеченные от Азиатского банка развития, 14,9% - на кредиты, привлеченные от Всемирного банка, 19,8% - от других кредиторов.

Р.Ахмедов

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Тэги: МИНФИН, ВНЕШДОЛГ, ОБСЛУЖИВАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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