Минфин Азербайджана: объем гособлигаций в обращении в 2018-2023гг вырос в 6 раз

Объем государственных облигаций, эмитированных Минфином Азербайджана и находящихся в обращении, на конец 2023 года оценивается в 6 млрд 339,9 млн манатов, что на 52,3% больше показателя на конец 2022 года.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на данные Минфина, в 2023 году по сравнению с 2018 годом объем гособлигаций, находящихся в обращении, вырос в 6 раз.

Минфин активно использует эмиссию гособлигаций для привлечения средств на внутреннем рынке Азербайджана.

По данным Минфина, на конец 2023 года доходность по гособлигациям со сроком обращения один год составила 6,7% (5,1% на конец 2022г), со сроком обращения 2-3 года – 7,9% (6,3%), со сроком обращения 5-7 лет – 9,4% (6,5%).

В 2023 году выплаты держателям гособлигаций составили 1 млрд 914,1 млн манатов (рост на 84% по сравнению с 2022г - ИФ), включая выплаты по основному долгу на сумму 1 млрд 716,4 млн манатов (рост в 2 раза), по процентам – 197,7 млн манатов (рост на 1,6%).

Р.Ахмедов