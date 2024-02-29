Минфин Азербайджана: объем гособлигаций в обращении в 2018-2023гг вырос в 6 раз

Объем государственных облигаций, эмитированных Минфином Азербайджана и находящихся в обращении, на конец 2023 года оценивается в 6 млрд 339,9 млн манатов, что на 52,3% больше показателя на конец 2022 года.
Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на данные Минфина, в 2023 году по сравнению с 2018 годом объем гособлигаций, находящихся в обращении, вырос в 6 раз.
Минфин активно использует эмиссию гособлигаций для привлечения средств на внутреннем рынке Азербайджана.
По данным Минфина, на конец 2023 года доходность по гособлигациям со сроком обращения один год составила 6,7% (5,1% на конец 2022г), со сроком обращения 2-3 года – 7,9% (6,3%), со сроком обращения 5-7 лет – 9,4% (6,5%).
В 2023 году выплаты держателям гособлигаций составили 1 млрд 914,1 млн манатов (рост на 84% по сравнению с 2022г - ИФ), включая выплаты по основному долгу на сумму 1 млрд 716,4 млн манатов (рост в 2 раза), по процентам – 197,7 млн манатов (рост на 1,6%).
Р.Ахмедов
Байрамов примет участие в Анатолийском дипломатическом форуме
Баку и Берлин обсудили двустороннее сотрудничество и переговоры глав МИД Азербайджана и Армении в Германии
Азербайджан и Армения по итогам переговоров глав МИД в Берлине отметили необходимость продолжения согласования некоторых ключевых вопросов мирного договора
Иностранцы совершили в январе в Азербайджане операции с банковскими картами на 188 млн манатов
Страны ЕС в 2023г поставили в Азербайджан духов и туалетной воды на 21 млн евро
Бывшее здание посольства Италии в Лондоне выставлено на продажу за $27 млн
Алиев назначил Джахидзаде главой ИВ Садаракского района
В Азербайджане создается государственный историко-культурный заповедник «Ордубад»
Власти Азербайджана планируют в 2024г создание промпарка в Гяндже
Европейские министры иностранных дел и обороны обсудят военную помощь Молдове - МИД Франции
Движение "Хезболле" намерено остановить удары по Израилю вместе с началом перемирия в Газе
Противоспутниковые системы РФ угрожают нацбезопасности США - Пентагон
Переломный момент: Взгляд частного сектора на реанимацию железнодорожного транзита Азербайджана
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
AccessBank осуществил миграцию в процессинговый центр Азерикард
Пополните баланс газовой карты через приложение Yelo
Общение для всех: теперь изучать жестовый язык стало еще проще
Нефтегазовая выставка Caspian Oil&Gas пройдет в Баку в июне
В Азербайджан в октябре пройдет ICCA Venue Business Workshop International
Уникальный 2023 год: карабахский узел разрублен
ИТОГИ ГОДА: Американцы покупают, европейцы копят силы, или нефть снова в моде
Как реализовать потенциал зрелых месторождений Азербайджана: смена парадигмы