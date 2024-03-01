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Дальнее зарубежье 01.03.2024 19:26

Промышленный PMI в Китае в феврале снизился до 49,1 пункта, значение совпало с прогнозом

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в перерабатывающей промышленности Китая в феврале снизился до 49,1 пункта по сравнению с 49,2 пункта месяцем ранее, сообщило Государственное статистическое управление (ГСУ) страны.

Результат совпал со средним прогнозом аналитиков, по данным Trading Economics.

Значение индекса выше отметки в 50 пунктов указывает на рост активности в промышленном секторе, ниже - на ослабление. Индикатор держится ниже этой отметки пять месяцев подряд, в феврале это, вероятно, связано с последствиями длительных праздников по случаю Нового года по Лунному календарю.

Подындекс новых заказов в феврале остался на уровне 49 пунктов, экспортных продаж - опустился до 46,3 пункта с январских 47,2 пункта, занятости - до 47,5 пункта с 47,6 пункта.

При этом показатель, оценивающий оптимизм в промышленности на ближайшее будущее, в феврале увеличился до 54,2 пункта с январского значения в 54 пункта, которое было минимальным с июня прошлого года.

Китайский PMI сферы услуг и строительства в прошлом месяце увеличился до 51,4 пункта (максимум с сентября 2023 года) по сравнению с 50,7 пункта в январе. Эксперты ожидали повышения до 50,8 пункта. Индикатор настроя представителей этих секторов уменьшился второй месяц подряд - до 57,7 пункта с 59,7 пункта в январе.

Сводный PMI в феврале остался на уровне предыдущего месяца - 50,9 пункта, что также является максимумом с сентября.

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Тэги: КИТАЙ, ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, УСЛУГИ, ИНДЕКСЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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